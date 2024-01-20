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Байден пообещал скорую сделку по Украине

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден пообещал уже в ближайшее время заключить сделку с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине.

«Моя команда уже в течение недель находится за столом переговоров с двухпартийной группой сенаторов, чтобы договориться о сделке», — сказал Байден в ходе выступления на конференции мэров городов США.

Уточняется, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе. При этом бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не идти на компромиссы с Байденом по поставкам помощи Украине, добиваясь полной реализации своих требований.

Республиканцы рассчитывают, что в обмен на одобрение транша Украине в размере 60 миллиардов рублей администрация Байдена обязуется ужесточить правила пропуска через границу и установить квоты на число переходящих через южную границу мигрантов.

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Политика #Мир
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Один из многих

Сколько водолазов было задействовано?

velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

nicollaich

Алтайский мирдверьмяч уже был?

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.