Байден пообещал скорую сделку по Украине

Президент США Джо Байден пообещал уже в ближайшее время заключить сделку с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине.

«Моя команда уже в течение недель находится за столом переговоров с двухпартийной группой сенаторов, чтобы договориться о сделке», — сказал Байден в ходе выступления на конференции мэров городов США.

Уточняется, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе. При этом бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не идти на компромиссы с Байденом по поставкам помощи Украине, добиваясь полной реализации своих требований.

Республиканцы рассчитывают, что в обмен на одобрение транша Украине в размере 60 миллиардов рублей администрация Байдена обязуется ужесточить правила пропуска через границу и установить квоты на число переходящих через южную границу мигрантов.