Россия введет учет проживающих за рубежом граждан

Проживающие за рубежом граждане России будут попадать под обязательный консульский учет. Соответствующие изменения отражены в новой концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

Документ предусматривает введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом. Срок реализации инициативы — до 20 июня 2025 года. Ее выполнение возложено на российский МИД.

Также запланировано создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем.

Власти до конца года подведут итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.