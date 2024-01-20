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Россия введет учет проживающих за рубежом граждан

Источник:
ТАСС
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Проживающие за рубежом граждане России будут попадать под обязательный консульский учет. Соответствующие изменения отражены в новой концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

Документ предусматривает введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом. Срок реализации инициативы — до 20 июня 2025 года. Ее выполнение возложено на российский МИД.

Также запланировано создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем.

Власти до конца года подведут итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.

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velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

nicollaich

Алтайский мирдверьмяч уже был?

Max_tf700 Home

Ну так десятки лет нищеты дают себя знать.