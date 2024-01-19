ВСУ переняли российскую стратегию боевых действий

Вооруженные силы Украины заимствовали у России стратегию активной обороны, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Аналитик отметил, что активная оборона подразумевает одновременное отражение ударов противника и проведение атак в случае необходимости. Такую стратегию в ходе наступления украинских войск использовали российские военные.

Дандыкин уточнил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла много людей и резервов, из-за чего теперь вынуждена проводить новую мобилизацию и отправлять на фронт неподготовленных людей. В результате ВСУ меняют подход к боевым действиям.

«Наша задача — не дать такой возможности, выбивать склады, уничтожать технику, заводы, производящие боеприпасы. Нужно сделать так, чтобы они не могли отбить наше наступление и подготовиться к новому контрнаступлению», — подчеркнул военный эксперт.