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Украина экономически вернулась на 20 лет назад

Источник:
Sibnet.ru
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Уровень бедности на Украине вырос до 60%, по этому показателю страна вернулась на 20 лет назад, заявила завотделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенко.

По ее словам, в 2022 году уровень бедности в стране вырос в полтора раза, по итогам 2023 года эта цифра должна увеличиться с 60% до 67%, передает «РБК-Украина». При этом в 2021 году показатель составлял 40%.

«Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022 году — 60%. Мы вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%», — отметила социолог.

Черенко добавила, что бедность половины населения страны — это опасный сигнал. Эксперт отметила, что в социологической науке для общества существует предел бедности, пересекая который, в стране происходят разрушительные события.

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velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

urbasik

Как Ленин сказал..Мне нужен кредит чтобы приобрести верёвку на которой мы всех вас повесим.

corrector

Отощала что то, да и киску видно плохо , чуть только сбоку, где побрито

nicollaich

Алтайский мирдверьмяч уже был?