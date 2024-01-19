Украина экономически вернулась на 20 лет назад

Уровень бедности на Украине вырос до 60%, по этому показателю страна вернулась на 20 лет назад, заявила завотделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенко.

По ее словам, в 2022 году уровень бедности в стране вырос в полтора раза, по итогам 2023 года эта цифра должна увеличиться с 60% до 67%, передает «РБК-Украина». При этом в 2021 году показатель составлял 40%.

«Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022 году — 60%. Мы вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%», — отметила социолог.

Черенко добавила, что бедность половины населения страны — это опасный сигнал. Эксперт отметила, что в социологической науке для общества существует предел бедности, пересекая который, в стране происходят разрушительные события.