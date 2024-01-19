Британия впервые испытала лазерную пушку

Британские военные протестировали систему лазерного оружия направленной энергии DragonFire на полигоне в Шотландии. С помощью лазера они поразили воздушные цели, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевств.

Отмечается, что Минобороны Великобритании впервые испытало усовершенствованный военный лазер будущего. В сообщении уточняется, что лазерная пушка может поражать «любую видимую цель».

Дальность радиуса действия лазерного оружия не называется, однако точность эквивалентна попаданию монеты в 1 фунт с расстояния в километр. Стоимость эксплуатации лазера не превышает 10 фунтов за один выстрел — по текущему курсу это 1122 рублей.

Разработчиком лазерной системы выступает британская компания Raytheon UK. Если испытания признают успешными, лазерная пушка появится на вооружении британских военных.