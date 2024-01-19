Анна Asti улетела из России после «голой» вечеринки

Певица Анна Asti улетела из России после скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой и отмены своих концертов.

Исполнительница планирует переждать зиму за границей, а затем вернуться к выступлениям, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, стало известно, что артистка снизила ценники на свои выступления: до мероприятия Анна Asti брала за концерт 10 миллионов рублей, а теперь цена опустилась до 7 миллионов.

Скандальная вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой прошла 21 декабря в московском клубе Mutabor. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан.

Фото и видео с нее вызвали большой резонанс, а участники вечеринки столкнулись с массовой критикой. Так, концерт певицы Анны Asti в клубе Gipsy, который должен был состояться 31 декабря, был перенесен на новую дату. Вместо нее в новогоднюю ночь выступил певец Jony.