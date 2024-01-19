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Песков рассказал о крещенских купаниях Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин окунается в прорубь в 2021 году
Владимир Путин окунается в прорубь в 2021 году
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин по традиции искупался в проруби на Крещение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, традиционно он это делал по случаю Крещения», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, окунался ли президент в прорубь.

Путин участвовал в крещенских купаниях в Подмосковье. Там же он окунался в иордань в прошлом году. Тогда Кремль не стал распространять фото и видео.

Впервые Кремль сообщил об участии Путина в крещенских купаниях в 2018 году. Тогда президент окунулся в иордань на озере Селигер. В 2022 году Путин пропустил крещенские купания в связи с эпидемиологической ситуацией в стране — из-за коронавируса.

В последний раз пресс-служба президента публиковала фото купания Путина в 2021 году. Тогда же в Сети появилось видео события — на нем глава государства окунается в прорубь с синих плавках.

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Политика #Россия
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