Глава военного комитета НАТО призвал готовиться к войне с Россией

Жители западных стран должно в ближайшие годы приготовиться к тотальной войне с Россией, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр

«Мы должны понимать, что наше мирное существование, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет», — цитирует РИА Новости Бауэра.

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Бауэр похвалил Швецию за то, что она обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в Североатлантический союз. «Все начинается с этого. Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», — сказал адмирал.

Бауэр также призвал модернизировать промышленность, чтобы была возможность производить быстрее оружие и боеприпасы.

Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО и остается открытой к диалогу, но на равноправной основе.