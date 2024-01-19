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Вышел финальный трейлер фильма «Лед 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер финальной части «Льда» с Александром Петровым и Марией Ароновой появился в Сети, премьера фильма состоится 14 февраля.

Фильм «Лез 3» станет финалом истории. По сюжету, повзрослевшая дочь Саши Горина стала фигуристкой, как ее мама, и теперь ей предстоит побороться за Кубок. Параллельно будет развиваться историю ее любви с молодым хоккеистом.

Главные роли в новой части «Льда» достались молодым актерам Анне Савранской (Надя, дочь Горина) и Степану Белозерову (молодой хоккеист Сергей Орлов). К роли спортсмена Саши Горина вернется Александр Петров, а Мария Аронова вновь сыграет Ирину Шаталину.

«Это очень эмоциональная история человеческих отношений, новых испытаний этих героев, выбора для каждого из нас, взросления главной героини. Там точно есть над чем подумать», — сказала Аронова о третьей части «Льда».

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