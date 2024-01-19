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Хуситы пообещали свободный проход судам России по Красному морю

Источник:
«Известия».
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Член политбюро движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заверил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает.

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — сказал аль-Бахити в интервью «Известиям».

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

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В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду.

Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными.

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Оборона #Военная политика
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