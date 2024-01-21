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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине

Источник:
Focus
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Германия в результате конфликта на Украине потеряет свою репутацию в мире, а вместе с ней безопасность и процветание, считает обозреватель авторитетного немецкого журнала Focus Габор Штейнгарт.

«После Украины Германия, скорее всего, окажется самым большим проигравшим в этом конфликте, и это видно уже сейчас. Наша страна теряет безопасность, процветание и репутацию в мире», — пишет Штейнгарт.

По его словам, Германия лишилась поставщика недорогого газа, когда разорвала связи с Россией, которая на протяжении десятилетий была надежным партнером. Ранее доля российского газа в общем импорте страны составляла 65%.

«США продолжают настаивать на том, что восстанавливать отношения с Россией нельзя — в том числе в интересах своей собственной немецкой промышленности», — констатировал обозреватель.

Он отметил, что из-за изменений в геостратегическом планировании Америки Германии придется значительно увеличить свой военный бюджет. «Расширение расходов на оборону и сохранение государства всеобщего благосостояния — вещи трудносовместимые», — указал Штейнгарт.

«Германия пробивалась вперед на протяжении всей послевоенной истории, находясь под железной рукой американцев. <…> Под этой защитой мы процветали. Теперь эта рука ослабевает. Германия должна приспособиться к жизни — а это всегда означает жизнь рядом с Россией — без американского опекуна», — заключил обозреватель.

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