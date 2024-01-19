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Режим ЧС введен в Новосибирске из-за аварий на теплотрассе

Источник:
Sibnet.ru
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Коммунальная авария в Новосибирске 17 января
Фото: © Sibnet.ru

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирске в связи с коммунальными авариями в системе теплоснабжения Ленинского района, сообщило правительство региона.

«К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе», — написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в телеграм-канале.

Всем главам муниципалитетов и предприятий даны телефонограммы о выделении дополнительных сил Ленинскому району Новосибирска для устранения последствий аварий. Работы по устранению очередного порыва трубопровода ведутся службами СГК.

В ночь с 10 на 11 января на улице Плахотного произошла крупная авария, 17 января на Петропавловской, в 900 метрах от первой, — еще одна. 19 января при заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на той же улице.

Многие дома Левобережья оставались без тепла после первой аварии. Жители организовали сбор подписей с требованием введения ЧС.

Режим ЧС позволяет привлекать дополнительны силы и выделять дополнительные средства. Уполномоченные органы должны постоянно контролировать причину ЧС.

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korvinsS

Что-то это враньем попахивает конкретно.

velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

Nik3316

опять расстроили твои розовые мечты?))))

corrector

Отощала что то, да и киску видно плохо , чуть только сбоку, где побрито