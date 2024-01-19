Украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России подавили беспилотник ВСУ самолетного типа в Брянской области, но при падении он сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, имеется возгорание резервуаров в обваловании. «В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — уточнил губернатор.

Богомаз подчеркнул, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Для помощи в тушении резервуаров прибыл пожарный поезд, в его составе 120 тонн воды и пять тонн пенообразователя, сообщила Московская железная дорога.