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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинский дрон атаковал нефтебазу в Брянской области

Источник:
Sibnet.ru
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Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России подавили беспилотник ВСУ самолетного типа в Брянской области, но при падении он сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, имеется возгорание резервуаров в обваловании. «В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — уточнил губернатор.

Богомаз подчеркнул, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Для помощи в тушении резервуаров прибыл пожарный поезд, в его составе 120 тонн воды и пять тонн пенообразователя, сообщила Московская железная дорога.

Тема: Военная операция на Украине
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korvinsS

Что-то это враньем попахивает конкретно.

velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

Nik3316

опять расстроили твои розовые мечты?))))

corrector

Отощала что то, да и киску видно плохо , чуть только сбоку, где побрито