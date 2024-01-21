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Эксперт назвал самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции

Источник:
«Газета.ру»
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Депозит под высокую ставку остается самым простым и безопасным способом сберечь деньги от инфляции, сказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Учитывая тенденцию на укрепление рубля, лучшим решением будет положить деньги на депозит. Тем более есть гарантия от государства. Можно четко понимать, сколько денег можно будет получить через год», — приводит «Газета.ру» слова Сигала.

Еще один способ защитить накопления от инфляции — инвестиции в российские голубые фишки (акции самых надежных компаний) и паевые инвестиционные фонда (ПИФы), продолжил Сигал. Но при этом необходимо очень четко понимать риск профиль, отметил он.

«Люди, которые планируют получить доход на российском фондовом рынке, должны понимать, что необходимо постоянно следить за акциями и экономикой и интересоваться, что происходит с вложениями», — подчеркнул Сигал.

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Экономика #Деньги
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Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

nicollaich

Цеивроппейцы отведали люлей по щщам.