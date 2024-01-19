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Росстат перечислил самые подорожавшие в 2023 году продукты

Источник:
РИА Новости
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Яйца, помидоры и груши возглавили список самых подорожавших в России в 2023 году продуктов, следует из данных Росстата.

Яйца в прошлом году подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстром ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%), проанализировали РИА Новости данные Росстата.

В целом четверть товаров, цены на которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции в России, которая по итогам прошлого года составила 7,4%.

Среди них — капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая — 12,5% и мороженая — 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%).

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Экономика #Продукты #Торговля
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korvinsS

Что-то это враньем попахивает конкретно.

urbasik

Как Ленин сказал..Мне нужен кредит чтобы приобрести верёвку на которой мы всех вас повесим.

Times Square

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Nik3316

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