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Минкульт пригрозил закрытием кинотеатров за пиратские фильмы

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Министр культуры России Ольга Любимова считает, что показывать фильмы, которые официально не выходят в России, нельзя.

«Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф — небольшой, потом второй — большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных — это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль», — сказала Любимова в интервью «РИА Новости».

Министр культуры отметила, что в России и так выходят зарубежные фильмы. Например, картины Гая Ричи и анимация Миядзаки.

«Если вы обратите внимание, те зарубежные продюсеры, которые готовы приходить к нам с картинами, соответствующими действующему законодательству, и мы можем выдать им прокатное удостоверение, прекрасно проходят и выходят», — подчеркнула Любимова.

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