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Хуситы поразили американское судно в Аденском заливе

Источник:
ТАСС
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Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, заявил военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — приводит ТАСС заявление Сарии.

Он утверждает, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно. Он также отметил, что атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена.

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По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, танкер для перевозки химикатов Chem Ranger следует под флагом Маршалловых Островов из порта Джидда в Кувейт.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по Израилю и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

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korvinsS

Что-то это враньем попахивает конкретно.

urbasik

Как Ленин сказал..Мне нужен кредит чтобы приобрести верёвку на которой мы всех вас повесим.

Times Square

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Nik3316

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