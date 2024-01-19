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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска заняли село Веселое в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения «Южной» группировки российский сил взяли под контроль солдаты село Веселое в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Минобороны

В военном ведомстве не сообщили подробностей боев за населенный пункт, уточнив лишь, что речь идет о донецком направлении, где действовала российская группировка «Юг». В последние месяцы бои велись в районе Веселого, расположенного к северо-востоку от Соледара.

Веселое стало первым населенным пунктом, о занятии которого Минобороны сообщило в этом году.

Минобороны также отчиталось о том, что на донецком направлении были нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка к юго-западу от Артемовска.

Среди уничтоженной там военной техники в сводке упомянуты САУ Paladin, САУ «Гвоздика», три артиллерийские системы М777, а также один танк.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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