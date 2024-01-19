Певец Дима Билан во время поездки на Донбасс взял из кошачьего приюта кота Шахтера, а вернувшись домой рассказал, как животное освоилось на новом месте.

«Вчера сразу спрятался, я обставил ему уголок, где стоял лоток, миски и тд, он переодически выходил, в лоток исправно ходил, ел из мисок с удовольствием. К себе подпускает, но пока осторожный», — написал Билан в телеграм-канале.

Билан отметил, что кот уже несколько раз выбирался из укромных местечек, но вообще прячется за шторами и за колонками, и уже начал прыгать на кровать и диваны.

«Второй этаж уже со вчерашнего дня исследует. Все пока с осторожностью, но я думаю, что адаптация у него проходит хорошо и быстро», — отметил артист.

Дима Билан ездил на Донбасс, чтобы помочь детям и раненым военнослужащим. Он привез в республику протезы, детям — сладкие подарки, а врачам — планшеты. Также он побывал в двух приютах для животных, которым тоже помог финансово.