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Филипп Янковский «пнул» Кологривого за болтовню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Никита Кологривый fan»

Актер Филипп Янковский осадил Никиту Кологривого, которые после роли в «Слове пацана» стал давать много интервью, называть многих российских артистов бездарностями, а также ругать киноиндустрию в целом.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает. Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме ''Зеркало''. Там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», — цитирует Янковский телеграм-канал «НеМалахов».

Ранее Никита Кологривый говорил, что ему не нравятся Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, поэтому он не будет называть их «светочами», как делают все вокруг. А также раскритиковал актерскую игру Данилы Козловского в фильме «Духless». Критике Кологривого подверглись и другие менее знаменитые артисты.

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