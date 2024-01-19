Филипп Янковский «пнул» Кологривого за болтовню

Актер Филипп Янковский осадил Никиту Кологривого, которые после роли в «Слове пацана» стал давать много интервью, называть многих российских артистов бездарностями, а также ругать киноиндустрию в целом.

«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает. Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме ''Зеркало''. Там действительно была очень высокая культура съемки, к которой всем надо нам по возможности, по таланту идти», — цитирует Янковский телеграм-канал «НеМалахов».

Ранее Никита Кологривый говорил, что ему не нравятся Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, поэтому он не будет называть их «светочами», как делают все вокруг. А также раскритиковал актерскую игру Данилы Козловского в фильме «Духless». Критике Кологривого подверглись и другие менее знаменитые артисты.