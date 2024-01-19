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НАТО отработает начало войны с Россией

Источник:
РИА Новости
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НАТО на следующей неделе начнет учения, сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи.

«Мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024», — цитирует РИА Новости Каволи.

По его словам, в учениях планируется задействовать порядка 90 тысяч военнослужащих. Они продлятся несколько месяцев.

По данным испанского ABC, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию.

«Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией», — говорится в материале.

Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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