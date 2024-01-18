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Новая функция Google позволит искать по любым предметам на экране

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Google представила новую функцию Circle to Search, благодаря которой пользователи смогут искать по всему, что будет находиться на экране смартфона.

Circle to Search можно сравнить с Google Lens, однако функция работает не только в самом поисковом приложении Google, а в любом приложении на смартфоне. Для активации достаточно просто нажать и удерживать кнопку «Домой», после чего появится инструмент Circle to Search.

Затем достаточно будет обвести что-либо на экране жестом или коснуться предмета, а Google автоматически подскажет, что это. Функция будет использовать интеллектуальное распознавание при помощи нейросетей.

Новая функция пока доступна только на флагманских смартфонах Google и последних моделях Samsung, в дальнейшем список поддерживаемых устройств может быть расширен.

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