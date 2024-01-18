Новая функция Google позволит искать по любым предметам на экране

Компания Google представила новую функцию Circle to Search, благодаря которой пользователи смогут искать по всему, что будет находиться на экране смартфона.

Circle to Search можно сравнить с Google Lens, однако функция работает не только в самом поисковом приложении Google, а в любом приложении на смартфоне. Для активации достаточно просто нажать и удерживать кнопку «Домой», после чего появится инструмент Circle to Search.

Затем достаточно будет обвести что-либо на экране жестом или коснуться предмета, а Google автоматически подскажет, что это. Функция будет использовать интеллектуальное распознавание при помощи нейросетей.

Новая функция пока доступна только на флагманских смартфонах Google и последних моделях Samsung, в дальнейшем список поддерживаемых устройств может быть расширен.