Shaman выпустил песню «Живой» и посвятил ее пострадавшим от правды

Певец Shaman выпустил песню «Живой» и сразу же клип на нее. Композицию он посвятил всем, кто пострадал за правду.

«Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас», — написал Shaman о песне в телеграм-канале.

По сюжету клипа, герой Shaman'a отправляется на публичную казнь. Сначала его привязывают к столбу, но затем бросают на растерзание публике. Shaman'a закидывают камнями и избивают.

«Ты страху не верил и правду искал вопреки, стирая до крови всю душу свою через боль. Ты — воин света, который остался живой», — поет Shaman.