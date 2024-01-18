Названа смертельная доза алкоголя

Критически опасной для здоровья человека дозой алкоголя является 1 литр водки, если при этом ничего не есть и не ходить в туалет, рассказал доктор медицинских наук Кирилл Данишевский.

По его словам, добиться смертельного исхода путем употребления большого количества пива или вина сложнее, чем крепким алкоголем. Именно он наиболее опасен для человека, подчеркнул эксперт.

Профессор отметил, что наибольшую опасность алкоголь представляет для молодых людей, которые не являются зависимыми от алкоголя. Дело в том, что у них нет соответствующего опыта употребления.

«Очень часто это молодые люди, которые не просто еще в зависимость не впали, у них это может быть второй эпизод злоупотребления алкоголем в жизни», — подчеркнул Данишевский.