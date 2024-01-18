Россиян обяжут раскрывать цели кредитов

Совет Федерации предложил обязать кредиторов узнавать у потенциальных заемщиков цель получения потребительских кредитов. Соответствующий законопроект разработал сенатор Артем Шейкин.

Согласно инициативе сенатора, кредитор обязан выяснить цели получения займа, планируемые источники исполнения обязательств по кредиту, а также возможные риски заемщика, передает РИА Новости.

Кредитор также должен удостовериться в свободе волеизъявления заемщика, в его намерении исполнять обязательства по кредиту, и выяснить, не находился ли клиент, принимая решение об оформлении потребительского кредита, под влиянием обмана, насилия или угрозы.

Если кредитор не проясняет все эти вопросы перед оформлением договора, заемщик имеет право не возвращать полученные деньги. Предполагается, что кредитор будет исполнять указанные обязательства, используя технические средства фиксации.

Проект закона разработан в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, когда человека заставляют взять кредит, используя подменные телефонные номера, а также «методы психологического воздействия, давления, манипуляции сознанием, гипнотехнологий».