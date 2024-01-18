Мессенджер Telegram получил новые функции — так, приложение стало показывать им время прочтения их сообщений в личных чатах. Нововведения доступны в версии мессенджера под номером 10.6.1.

Для того, чтобы посмотреть, когда сообщение было прочитано, нужно нажать на него. Информация появится на верху всплывающего списка перед опцией «ответить», пишет Telegram Info.

Обладатели платной подписки могут спрятать время прочтения от тех пользователей, от которых они также скрыли свою последнюю активность. «Если вы включите эту функцию, то их время прочтения тоже будет от вас спрятано», — отмечается в настройках мессенджера.

Кроме того, пользователи с платной подпиской получили возможность выбрать, кто может начинать с ними новые диалоги. Доступны варианты «Все пользователи» или «Мои контакты и Premium-пользователи», полностью запретить отправку сообщений невозможно.