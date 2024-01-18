НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад попытается сделать Зеленского «более покладистым»

Источник:
РБК
313 3

Запад пытается вернуть Киев в русло своих интересов и сделать президента Владимира Зеленского более «покладистым», заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Лавров дал такую оценку западных усилий в контексте взаимодействия Киева и основных союзников по вопросу президентских выборов 2024 года, проведение которых «заморожено» из-за боевых действий.

«Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — сказал министр.

В начале декабря 2023 года Зеленский заявил, что считает проведение выборов в 2024 году несвоевременным на фоне военного положения. Он также отметил, что во время конфликта у государства другие приоритеты.

Еще по теме
Лавров назвал полуфабрикатом договор Украины и Великобритании
Макрон призвал Европу не допустить победы России над Украиной
Советник Байдена Салливан заявил о вступлении мира в новую эру
Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью
Россия полностью отключит украинские дроны
Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США
Обсуждение (3)
Картина дня
Лавров назвал полуфабрикатом договор Украины и Великобритании
Россия зеркально ответит на конфискацию активов
Изменятся правила оформления кредитов
Минсельхоз пообещал, что яйца продолжат дешеветь
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

korvinsS

Что-то это враньем попахивает конкретно.

nicollaich

Большая страна-террорист обстреляла маленькую страну-террориста.

GammiPluh

Как соль с таким содержанием нитрита натрия попала в продажу?

Times Square

"Повышенный сезонный спрос на валюту в преддверии праздников со стороны населения стал одним из факторов...