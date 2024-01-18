Запад попытается сделать Зеленского «более покладистым»

Запад пытается вернуть Киев в русло своих интересов и сделать президента Владимира Зеленского более «покладистым», заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Лавров дал такую оценку западных усилий в контексте взаимодействия Киева и основных союзников по вопросу президентских выборов 2024 года, проведение которых «заморожено» из-за боевых действий.

«Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — сказал министр.

В начале декабря 2023 года Зеленский заявил, что считает проведение выборов в 2024 году несвоевременным на фоне военного положения. Он также отметил, что во время конфликта у государства другие приоритеты.