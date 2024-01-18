НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдена «невозможная» черная дыра из ранней Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
133 0

Астрономы нашли в древней галактике GN-z11 черную дыру «невозможной» массы. Открытие может привести к пересмотру традиционных космологических теорий.

Галактика GN-z11 удалена от Солнца на 13,4 миллиарда световых лет. Таким образом, ученые наблюдают за объектом, который моложе Большого взрыва всего на 440 миллионов лет, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Спектральный анализ света от GN-z11 показал присутствие в нем разогретых ионов углерода и неона. Это указывает на признаки аккреции — разогрева вещества перед падением на черную дыру.

По оценкам ученых, черная масса в центре GN-z11 весит 1,6 миллиона солнечных масс, что аномально много для такой ранней галактики. Если верить современным теориям, черная дыра должна быть в пять раз меньше, так как за 440 миллионов лет она бы попросту не успела набрать такой вес.

Кроме этого, такая черная дыра должна была зародиться не в результате коллапса гигантской звезды, а непосредственно из коллапса межзвездного газа, возникшего после рождения Вселенной. Астрономы считают, что открытие «невозможного» объекта требует корректировки общепринятых космологических гипотез.

Еще по теме
Раскрыта главная тайна Луны
Илон Маск раскрыл причину взрыва Starship
Космическая фабрика заработает в Новосибирске
NASA отправит к соседней звезде рой фотонных парусников
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью
Россия полностью отключит украинские дроны
Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
63
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
46
Россиян предложили наказывать за развод отправкой в зону СВО
39
Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ
37
Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва
34
Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США