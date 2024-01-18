Найдена «невозможная» черная дыра из ранней Вселенной

Астрономы нашли в древней галактике GN-z11 черную дыру «невозможной» массы. Открытие может привести к пересмотру традиционных космологических теорий.

Галактика GN-z11 удалена от Солнца на 13,4 миллиарда световых лет. Таким образом, ученые наблюдают за объектом, который моложе Большого взрыва всего на 440 миллионов лет, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Спектральный анализ света от GN-z11 показал присутствие в нем разогретых ионов углерода и неона. Это указывает на признаки аккреции — разогрева вещества перед падением на черную дыру.

По оценкам ученых, черная масса в центре GN-z11 весит 1,6 миллиона солнечных масс, что аномально много для такой ранней галактики. Если верить современным теориям, черная дыра должна быть в пять раз меньше, так как за 440 миллионов лет она бы попросту не успела набрать такой вес.

Кроме этого, такая черная дыра должна была зародиться не в результате коллапса гигантской звезды, а непосредственно из коллапса межзвездного газа, возникшего после рождения Вселенной. Астрономы считают, что открытие «невозможного» объекта требует корректировки общепринятых космологических гипотез.