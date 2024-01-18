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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал полуфабрикатом договор Украины и Великобритании

Источник:
ТАСС
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Соглашение Киева и Лондона по безопасности стало полуфабрикатом на фоне осознания рисков принятия Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Эта история уже не нова. Несколько месяцев назад, когда у них были столкновения по поводу того, принимать ли Украину в НАТО или Евросоюз, не все были за, не все были счастливы», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, «все прекрасно понимали, что это очередной совершенно бессмысленный и безответственный шаг, рискованный шаг для европейской безопасности». «И как такой, знаете, полуфабрикат, изобретено заключение двусторонних соглашений с отдельными западными странами», — сказал министр.

Лавров отметил, что знаком с содержанием документа, который был согласован между украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Я не увидел в анализе этого документа каких-либо юридически обязывающих положений, ну, если только таковыми считать обязательства Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов. Достаточно анекдотично», — отметил Лавров.

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Политика #Мир
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