Диетолог рассказал о русском «витамине долголетия»

Употребление хрена в пищу способствует профилактике многих заболеваний, особенно у пожилых людей, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский, предупредив, что с этим продуктом нужно быть осторожней.

«Хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний, кальций — тот состав, который иногда называют «витамин долголетия». Вещества, которыми богат хрен, позволяют проводить профилактику многих заболеваний, особенно в пожилом возрасте. В частности, витамин С помогает укреплять иммунную систему. При определенных заболеваниях хрен может обладать противовоспалительным эффектом», — сказал Бобровский в беседе на радио Sputnik.

По его словам, хрен обладает антимикробными и противовирусными свойствами. Корнеплод также способствует выделению желудочного сока, следовательно, стимулирует пищеварение.

Для получения максимальной пользы следует употреблять именно свежий хрен: именно свежий и перетертый хрен является самым полезным, так как сохраняет максимальное количество полезных веществ.

Но нужно быть осторожней с ним при некоторых заболеваниях. Максимальная доза — одна чайная ложка натертого хрена. Этот корнеплод следует употреблять в пищу очень осторожно, в частности, при таких заболеваниях, как гастрит, хрен не рекомендуется употреблять, подчеркнул Бобровский.