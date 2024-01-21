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Вашингтон предупредили о начале эры глобального антиамериканизма

Источник:
Time
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После решения США поддержать Израиль в войне с ХАМАС мир захлестнули антиамериканские настроения, пишет Time. В декабре Джо Байден заявил, что Вашингтон и Тегеран теряют мировую поддержку. Соединенные Штаты ждет долгий период глобального антиамериканизма, предупреждает автор статьи.

«Война на Ближнем Востоке переворачивает благоприятную для США тенденцию с ног на голову. Весь мир считает Израиль, несмотря на ужасающую террористическую атаку ХАМАС 7 октября, грубым нарушителем прав палестинцев, а США — его сообщником и пособником», — констатирует Стенгел.

По его словам, для большей части мира «Израиль — хулиган, а Штаты — защитники хулигана». Стратегия Нетаньяху, согласно которой Израиль мог бы нормализовать отношения с суннитскими странами Ближнего Востока при одновременной маргинализации палестинцев, с треском провалилась, отметил Стенгел.

«Странам иногда приходится делать трудный выбор. Иногда наша лояльность союзникам вступает в противоречие с поддержкой свободы и самоопределения», — считает обозреватель.

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Политика #Мир
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