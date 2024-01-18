Минсельхоз пообещал, что яйца продолжат дешеветь

Снижение цен производителей куриных яиц с небольшой задержкой по времени начали сказываться на розничных ценах и тренд на подешевле сохранится, говорится в сообщении Минсельхоза России.

По данным Росстата, куриное яйцо с 10 по 15 января подешевело на 0,2%. Последний раз цена на него снижалась с 20 по 26 июня, на 0,36%. За весь 2023 год яйца в России подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь — на 18,17%.

«В данный момент цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей. После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

В Минсельхозе отметили, что цены на куриные яйца снижаются третью неделю: к примеру, по состоянию на 17 января они сократились за неделю на 2,6% и 1,4% (за первую и вторую категории).

Такому снижению цен «способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции».