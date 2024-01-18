«Сибирь» прокомментировала технические поражения

Руководство хоккейного клуба «Сибирь» осталось недовольно решением КХО о присуждении технических поражений за четыре матча, но согласился понести ответственность.

«Сибири» засчитали четыре технических пораженияна старте сезона за нарушение числа легионеров в заявке. Четвертым стал Федор Гордеев — российский хоккеист, который большую часть жизни жил и играл в Канаде и имеет два гражданства, но при этом считается легионером.

«"Сибирь" выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с Лигой и Клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста», — говорится в официальном заявлении клуба.

ХК «Сибирь» не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране, считает руководство клуба.

Клуб заверил болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи. На момент публикации «Сибирь» находится на девятом месте турнирной таблицы. Главные соперники новосибирцев — нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур».