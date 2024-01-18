Бундестаг (немецкий парламент) большинством голосов отклонил резолюцию о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщила пресс-служба парламента

Резолюцию о передаче ракет фракциея Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Против поставок Taurus Украине проголосовали 485 парламентариев, «за», — 178 (из них 176 членов фракции ХДС/ ХСС). Трое воздержались. Против проекта резолюции проголосовали многие члены партий «зеленых» и СвДП, которые сами неоднократно выступали в поддержку поставок ракет Киеву.

Свой отказ они обосновали тем, что инициатива была выдвинута к парламентскому обсуждению годового отчета уполномоченного по делам Бундесвера. «Конечно, фракция СвДП выступает за поставку Taurus <...>, но я считаю неудовлетворительным то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне опасений наших солдат», — приводит ТАСС слова депутата от СвДП Нильс Грюндер.

Ранее с призывами поставить Киеву ракеты Taurus выступили несколько представителей правящих «зеленых», Свободной демократической партии, а также оппозиционных ХДС и ХСС. При этом некоторые немецкие политики даже открыто высказались за нанесение ударов по объектам в России.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Берлин отказывался их передавать. По словам канцлера Олафа Шольца, приоритет Германии — обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.