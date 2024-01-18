Технолог сообщил о вкусовых различиях турецких и российских яиц

Импортные яйца из Турции и Азербайджана могут отличаться по вкусу и цвету желтка, но разницы в полезных свойствах быть не должно, сообщил технолог Александр Ишевский.

«Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус. Это не совсем приятно», — цитирует Ишевского издание «ДокторПитер».

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Цвет желтка — или слишком яркий, или слишком бледный — тоже зависит от того, чем кормили курицу.

Турецкие и азербайджанские яйца также могут отличаться по размеру, потому что разбивки по категориям у них, скорее всего, не будет.

Российские власти разрешили ввезти в страну 1,2 миллиарда яиц с 1 января по 30 июня текущего года. Это способ борьбы с резким ростом цен на продукт.

Сколько реально стоят яйца