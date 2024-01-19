Новый сезон «Голоса» стартует на Первом канале

Новый, 12-й сезон шоу «Голос» стартует на Первом канале в пятницу, 19 января. Состав наставников пополнила дебютантка проекта певица Zivert.

Наставниками 12-го сезона «Голоса» стали Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков и Zivert, последняя займет место в проекте впервые.

«Именно сейчас почувствовала в себе силы быть не только певицей и автором, но и учителем, поэтому приглашение в главный вокальный проект страны пришлось как нельзя кстати», — сказала об участии в «Голосе» Zivert.

12-й «Голос» начнется стандартно со слепых прослушиваний, где примут участие взрослые музыканты. Премьера нового сезона — 19 января в 21.45.