НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый сезон «Голоса» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
200 0
Фото: © телеграм-канал Zivert

Новый, 12-й сезон шоу «Голос» стартует на Первом канале в пятницу, 19 января. Состав наставников пополнила дебютантка проекта певица Zivert.

Наставниками 12-го сезона «Голоса» стали Полина Гагарина, Антон Беляев, Владимир Пресняков и Zivert, последняя займет место в проекте впервые.

«Именно сейчас почувствовала в себе силы быть не только певицей и автором, но и учителем, поэтому приглашение в главный вокальный проект страны пришлось как нельзя кстати», — сказала об участии в «Голосе» Zivert.

12-й «Голос» начнется стандартно со слепых прослушиваний, где примут участие взрослые музыканты. Премьера нового сезона — 19 января в 21.45.

Еще по теме
Героиня шоу «Пацанки» получила срок за избиение
ТНТ раскрыл подробности «Холостяка» с Гецати
Экстрасенс Константин Гецати стал героем «Холостяка»
Звезды обыграли народную команду в шоу «Выжить в Самарканде»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью
Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США
Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать»
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров назвал полуфабрикатом договор Украины и Великобритании
Россия зеркально ответит на конфискацию активов
Изменятся правила оформления кредитов
Минсельхоз пообещал, что яйца продолжат дешеветь
Самое обсуждаемое
63
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
46
Россиян предложили наказывать за развод отправкой в зону СВО
39
Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ
37
Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва
34
Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США