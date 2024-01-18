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Россияне в декабре 2023 года скупили рекордный объем валюты

Источник:
РБК
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Спрос на валюту со стороны населения в декабре 2023 года превысил показатели всех месяцев прошлого года и объемы покупок декабря 2022 года, следует из обзора Банка России.

В декабре 2023 года нетто-покупки (покупки минус продажи) валюты населением составили 179 миллиардов рублей, приводит РБК данные ЦБ. Это рекордный месячный объем покупок в 2023 году и больше, чем в декабре 2022 года, когда граждане купили валюты на 154,3 миллиарда рублей, констатировали в Банке России.

Из 179 миллиардов рублей чистых покупок в декабре 2023 года 90,2 миллиарда было приобретено на биржевом рынке, еще 88,8 миллиарда — через крупнейшие банки. «Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро», — уточнили в ЦБ.

Повышенный сезонный спрос на валюту в преддверии праздников со стороны населения стал одним из факторов ослабления рубля в декабре, следует из обзора Банка России.

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