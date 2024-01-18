США и Британия нанесли массированный удар по хуситам

Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по ракетным установкам хуситов в Йемене, сообщило в среду Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования [США] 17 января <...> нанесли удары по 14 ракетным установкам, принадлежащим хуситам <...>. Ракетные установки представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», — приводит ТАСС сообщение командования.

Эти удары предприняты с целью «снизить возможности хуситов продолжать безответственные нападения» на международное судоходство в Красном море, уточнили в CENTCOM.

Ранее хауситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну. «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Genco Picardy было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — заявил представитель движения Яхья Сариа.