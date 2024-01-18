США и Британия нанесли массированный удар по хуситам

Фото: Official U.S. Navy Page from United States of AmericaSN Michaels/USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69)
Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по ракетным
установкам хуситов в Йемене, сообщило в среду Центральное командование
Вооруженных сил США (CENTCOM).
«Силы Центрального командования [США] 17 января <...>
нанесли удары по 14 ракетным установкам, принадлежащим хуситам <...>.
Ракетные установки представляли непосредственную угрозу торговым судам и
кораблям ВМС США в регионе», — приводит ТАСС сообщение командования.
Эти удары предприняты с целью «снизить возможности хуситов
продолжать безответственные нападения» на международное судоходство в Красном
море, уточнили в CENTCOM.
Ранее х