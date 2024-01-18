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США и Британия нанесли массированный удар по хуситам

Источник:
ТАСС
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Взлет истребителей с американского авианосца
Фото: Official U.S. Navy Page from United States of AmericaSN Michaels/USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69)

Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по ракетным установкам хуситов в Йемене, сообщило в среду Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования [США] 17 января <...> нанесли удары по 14 ракетным установкам, принадлежащим хуситам <...>. Ракетные установки представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», — приводит ТАСС сообщение командования.

Эти удары предприняты с целью «снизить возможности хуситов продолжать безответственные нападения» на международное судоходство в Красном море, уточнили в CENTCOM.

Ранее хауситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну. «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Genco Picardy было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — заявил представитель движения Яхья Сариа.

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