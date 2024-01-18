АвтоВАЗ зарегистрирует эмблему для нового бренда

АвтоВАЗ регистрирует новую эмблему, под которой будет выпускать автомобили нового бренда. Это буква X.

Дочерняя компания АвтоВАЗа ООО «Автозавод Санкт-Петербург» подала заявки на регистрацию двух вариантов товарного знака, следует из базы данных Роспатента.

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Оба варианта выполнены в одном стиле — в виде буквы X, размещенной в овале. При этом один вариант цветной, другой черно-белый.

Как следует из заявки, под новой эмблемой будут выпускаться транспортные средства, автономные автомобили, электрические автомобили, автомобили на водородом топливе, автомобильные запчасти и аксессуары, а также игрушки, макеты, игрушечные модели.

Знак похож на эмблему корейского производителя Hyundai, а также китайской компании Xpeng.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал о планах представить в 2024 году новый бренд автомобилей, под которым будут выпускаться лицензионные авто сегментов C и D.