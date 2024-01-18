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Экс‑замначальника отдела омской полиции получил шесть лет за наркотики

Источник:
Sibnet.ru
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Омский суд приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УМВД России по Омской области за продажу наркотических средств, говорится в сообщении прокуратуры.

«В суде установлено, что 21 августа 2023 года данный сотрудник, находясь в служебном кабинете УНК УМВД России по Омской области, незаконно сбыл местной жительнице наркотическое средство метилэфедрон массой 12,68 грамма, получив от нее в качестве оплаты 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками региональных УФСБ России и службы собственной безопасности УМВД России. После возбуждения уголовного дела он был уволен из органов внутренних дел, уточнили в прокуратуре

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей с лишением права в течение пяти лет занимать должности государственной службы в системе правоохранительных органов. Также он лишен специального звания «майор полиции», сообщило ведомство.  

 

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