Экс‑замначальника отдела омской полиции получил шесть лет за наркотики

Омский суд приговорил к шести годам колонии строгого режима
бывшего заместителя начальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети
Интернет УМВД России по Омской области за продажу наркотических средств, говорится
в сообщении прокуратуры.
«В суде установлено, что 21 августа 2023 года данный
сотрудник, находясь в служебном кабинете УНК УМВД России по Омской области,
незаконно сбыл местной жительнице наркотическое средство метилэфедрон массой
12,68 грамма, получив от нее в качестве оплаты 10 тысяч рублей», — сказано в
сообщении.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками
региональных УФСБ России и службы собственной безопасности УМВД России. После
возбуждения уголовного дела он был уволен из органов внутренних дел, уточнили в
прокуратуре
Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч
рублей с лишением права в течение пяти лет занимать должности государственной
службы в системе правоохранительных органов. Также он лишен специального звания
«майор полиции», сообщило ведомство.