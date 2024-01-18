Украинские дроны сбили над Московской и Ленинградской областями

Российская ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над территориями Московской и Ленинградской областей, говорится в сообщении Минобороны России.

«Около 1.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области, уточнили в российском военном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки БПЛА, летевшего в сторону столицы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил он.