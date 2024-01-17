Wildberries запустил функцию отмены заказа сразу после оформления

Wildberries запустила функцию отмены заказа в первый час после оформления, для этого на сайте и в мобильном приложении появилась соответствующая кнопка, сообщает пресс-служба маркетплейса.

«На первом этапе опция стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов», — говорится в сообщении компании.

Отменить заказ можно в первый час после его оформления или до момента, пока продавец не начал сборку — в зависимости от того, что наступит раньше. На первом этапе опция будет доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

Новая функция поможет пользователям минимизировать случайные заказы: если клиент выбрал не тот адрес, сделал заказ случайно или ошибся с количеством позиций. Опция будет полезна и продавцам Wildberries, они смогут сократить затраты на логистику.

Ранее маркетплейс в рамках защиты от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии. Покупатели могут выбрать один из способов аутентификации — с помощью технологий Touch ID и Face ID или пин-кода.