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Тринадцать человек получили ожоги при порыве трубы в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Коммунальная авария в Новосибирске 17 января
Фото: © Sibnet.ru

Тринадцать человек, пострадавших из-за порыва трубы в Ленинском районе Новосибирска, обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Люди получили термические ожоги ног I-II степени. В ожоговый центр областной больницы госпитализированы два человека. Их состояние удовлетворительное.

Трубу прорвало в Ленинском районе Новосибирска недалеко от перекрестка улиц Петропавловской и Плахотного днем в среду, 17 января. Фонтан кипятка, вырвавшийся из-под земли, достиг высоты седьмого этажа жилого дома.

По данным Сибирской генерирующей компании, в контуре отключения будут 69 многоквартирных домов, два детских садика, школа, больница туберкулезная, станция скорой помощи. В остальных домах Ленинского и Кировского районов снижены параметры. При этом жители сообщают о полном отсутствии отопления и горячей воды в гораздо большем количестве домов, чем докладывают официальные лица.

Порыв произошел в 900 метрах от места аналогичной коммунальной аварии 11 января.

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