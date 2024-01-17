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Павел Воля отреагировал на обвинения в оправдании изнасилований

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Павла Воли

Комик Павел Воля прокомментировал обвинения в свой адрес после «неудачной» шутки на концерте про секс.

В своем выступлении Воля сказал, что для мужчин секс — это стресс, а у девочек все получится, даже если они уснут. «Засыпала где-то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — шутил Воля.

В словах комика некоторые пользователи Сети усмотрели оправдание изнасилования и начали обвинять артиста в некорректности высказывания.

«Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймет. В насилии нет ничего смешного. А вот в любви очень даже», — ответил Воля хейтерам в соцсети.

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