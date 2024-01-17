НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Раскрыт секрет массового замедления YouTube

Источник:
Android Central
477 4

Замеченное пользователями замедление YouTube не связано с усилиями платформы по борьбе с блокировщиками рекламы, заявил представитель сервиса. Все дело в самих блокировщиках.

На внезапное снижение производительности YouTube обратили внимание пользователи с установленными блокировщика рекламы AdBlock и AdBlock Plus.

У них стали медленнее загружаться видео, предварительный просмотр работал некорректно, для перехода в полноэкранный режим требовалось обновление страницы.

Представитель видеоплатформы сообщил ресурсу Android Central, что «недавние сообщения пользователей о задержках загрузки на YouTube не связаны с нашими усилиями по обнаружению блокировщиков рекламы».

Разработчик плагина uBlock Origin Рэймонд Хилл выяснил, что последние версии расширений Adblock и Adblock Plus вызывают некоторые проблемы с производительностью, и это касается не только YouTube. Плагин uBlock Origin проблема не затронула, подчеркнул он.

Еще по теме
Как выбрать оптимальный тариф интернета
Роскомнадзор установит границы Рунета
Искусственный интеллект научится имитировать почерк человека
Россия утвердила национальный стандарт для интернета вещей
смотреть все
Хайтек #Интернет #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
10857
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
10462
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
10206
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
11835
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
21611
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
9551
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
13672
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
13968
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
17111
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
32070
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью
Россия полностью отключит украинские дроны
Украина и Британия подписали оборонный договор
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

EvgenAEY

"Мы стали жить лучше!" кричало правительство"Мы рады за вас" ответил народ

Danilon

"Решивших развестись россиян в качестве наказания нужно отправлять в зону военной спецоперации на Украине..."...

pepelmetal

Вы рагульки в своём параллельном мире до сих пор?

pepelmetal

Ну это решать только России, никак не бабколюбам!