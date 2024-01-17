Раскрыт секрет массового замедления YouTube

Замеченное пользователями замедление YouTube не связано с усилиями платформы по борьбе с блокировщиками рекламы, заявил представитель сервиса. Все дело в самих блокировщиках.

На внезапное снижение производительности YouTube обратили внимание пользователи с установленными блокировщика рекламы AdBlock и AdBlock Plus.

У них стали медленнее загружаться видео, предварительный просмотр работал некорректно, для перехода в полноэкранный режим требовалось обновление страницы.

Представитель видеоплатформы сообщил ресурсу Android Central, что «недавние сообщения пользователей о задержках загрузки на YouTube не связаны с нашими усилиями по обнаружению блокировщиков рекламы».

Разработчик плагина uBlock Origin Рэймонд Хилл выяснил, что последние версии расширений Adblock и Adblock Plus вызывают некоторые проблемы с производительностью, и это касается не только YouTube. Плагин uBlock Origin проблема не затронула, подчеркнул он.