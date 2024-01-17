Представлен сверхпрочный смартфон Blackview BL9000

Китайский производитель защищенных устройств Blackview представил сверхпрочный смартфон Blackview BL9000. Продажи устройства стартовали 17 января, стоимость составляет 300 долларов.

Blackview BL9000 соответствует стандартам по защите от влаги, пыли и ударов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это позволяет использовать его в самых неблагоприятных условиях, включая походы в любую погоду.

Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Dimensity 8020 5G и оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460x1080 пикселей и динамической частотой обновления 120 Гц.

Яркость дисплея составляет 600 кд/м2, благодаря чему смартфон можно использовать даже под прямыми лучами солнца. Прочное стекло Corning Gorilla Glass 7 обеспечивает защиту дисплея от царапин и повреждений.

У смартфона имеется дополнительный дисплей на тыльной панели с диагональю 1,3 дюйма, тоже защищенный от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 7. Он может использоваться в качестве цифрового компаса, а также отображать различную актуальную информация.

Смартфон оснащен массивной батареей емкостью 8800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Всего шесть минут зарядки обеспечивают 115 часов работы в режиме ожидания.