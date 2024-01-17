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Представлен сверхпрочный смартфон Blackview BL9000

Источник:
Sibnet.ru
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Blackview BL9000
Blackview BL9000
Фото: © Blackview

Китайский производитель защищенных устройств Blackview представил сверхпрочный смартфон Blackview BL9000. Продажи устройства стартовали 17 января, стоимость составляет 300 долларов.

Blackview BL9000 соответствует стандартам по защите от влаги, пыли и ударов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это позволяет использовать его в самых неблагоприятных условиях, включая походы в любую погоду.

Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Dimensity 8020 5G и оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460x1080 пикселей и динамической частотой обновления 120 Гц.

Яркость дисплея составляет 600 кд/м2, благодаря чему смартфон можно использовать даже под прямыми лучами солнца. Прочное стекло Corning Gorilla Glass 7 обеспечивает защиту дисплея от царапин и повреждений.

У смартфона имеется дополнительный дисплей на тыльной панели с диагональю 1,3 дюйма, тоже защищенный от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 7. Он может использоваться в качестве цифрового компаса, а также отображать различную актуальную информация.

Смартфон оснащен массивной батареей емкостью 8800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Всего шесть минут зарядки обеспечивают 115 часов работы в режиме ожидания.

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