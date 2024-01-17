Россиян предложили наказывать за развод отправкой в зону СВО

Решивших развестись россиян в качестве наказания нужно отправлять в зону военной спецоперации на Украине, с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Свое предложение ввести санкции за разводы парламентарий озвучил на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, трансляция мероприятия есть на сайте Госдумы.

На заседании обсуждался законопроект от ЛДПР, который в случае принятия позволил бы российским молодоженам претендовать на единовременную выплату 10 тысяч рублей. Таким образом депутаты хотели повысить интерес к заключению браков в стране.

Милонов раскритиковал инициативу и заявил, что основная проблема кроется в росте числа разводов. В связи с этим законопроект следовало бы дополнить пунктами о штрафе для разводящихся в размере 100 тысяч рублей, а также предусмотреть возможность отправки в зону СВО в качестве наказания, отметил депутат.