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Попова оценила обсуждение «болезни Х»

Источник:
Sibnet.ru
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Обсуждение «болезни Х» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которая способна по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, является запланированной работой экспертов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это обычная рутинная работа экспертов, ученых — просчитать все возможные, вероятные сценарии развития при любом вирусе», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Она уточнила, что термин «болезнь Х» существует уже много лет, однако свойства и параметры потенциального патогена никто не знает. Поэтому озвученные цифры смертности из-за этого гипотетического заболевания носят виртуальный характер.

Попова подчеркнула, что российские эксперты разрабатывают новые вакцины, быстрые тест-системы. Это делается, чтобы быстрее распознавать возможные угрозы, а также вовремя реагировать на них.

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EvgenAEY

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Uynachalnica

Осталось пасхи дождаться, тогда совсем упадут!

velam

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ERMOL33

ОЙ как так же!!! Китай же друзья на веки!!!!