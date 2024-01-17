Россия израсходовала все евро из госрезервов

Минфин израсходовал все евро в Фонде национального благосостояния, активы теперь размещены в китайских юанях, золоте и рублях, сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2023 года часть средств ФНБ в евро на сумму 573,7 миллионов была реализована за 2,9 триллиона рублей. Полученные средства направлены в федеральный бюджет для финансирования дефицита.

В результате этих операций на счете в евро «сформировался нулевой остаток». По состоянию на 1 января 2024 года объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей или 8% ВВП, прогнозируемого по итогам 2023 года. Это эквивалентно 133,4 миллиарда долларов.

Российские власти перестали вкладывать средства ФНБ в долларовые активы в середине 2021 года. В конце 2022 года были обнулены счета в британских фунтах и японских иенах. Согласно новой структуре ФНБ средства можно инвестировать только в золото и юани.