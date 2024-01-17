НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия израсходовала все евро из госрезервов

Источник:
Sibnet.ru
383 2

Минфин израсходовал все евро в Фонде национального благосостояния, активы теперь размещены в китайских юанях, золоте и рублях, сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2023 года часть средств ФНБ в евро на сумму 573,7 миллионов была реализована за 2,9 триллиона рублей. Полученные средства направлены в федеральный бюджет для финансирования дефицита.

В результате этих операций на счете в евро «сформировался нулевой остаток». По состоянию на 1 января 2024 года объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей или 8% ВВП, прогнозируемого по итогам 2023 года. Это эквивалентно 133,4 миллиарда долларов.

Российские власти перестали вкладывать средства ФНБ в долларовые активы в середине 2021 года. В конце 2022 года были обнулены счета в британских фунтах и японских иенах. Согласно новой структуре ФНБ средства можно инвестировать только в золото и юани.

Еще по теме
Чистая прибыль Сбербанка выросла в пять раз
Запущена программа долгосрочных сбережений
Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США
Рубль укрепился до уровня июня 2023 года
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью
Россия полностью отключит украинские дроны
Украина и Британия подписали оборонный договор
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев назвал «вечный повод» для военных действий с Украиной
Россия израсходовала все евро из госрезервов
Попова оценила обсуждение «болезни Х»
Макрон призвал Европу не допустить победы России над Украиной
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
63
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
57
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
45
Украина и Британия подписали оборонный договор
38
Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ
37
США и Британия нанесли воздушный удар по Йемену