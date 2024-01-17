Новая коммунальная авария произошла в Новосибирске — прорвало трубу, на улицы хлынули потоки кипятка, два района отключены от отопления и горячей воды.

«Сегодня обнаружили дефект трубопроводе диаметром 700 миллиметров по улице Петропавловской. В настоящее время на месте уже находятся три бригады и готовятся приступить к работам», — сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Количество домов в контуре отключения ресурса и сроки устранения повреждения СГК пообещала огласить «в самое ближайшее время». По сообщениям жителей, отключают дома в Ленинском и Кировском районах.

Порыв произошел на улице Петропавловской — в 900 метрах от места, где прорвало трубу 11 января. Официально ту аварию устранили за двое суток, однако в среду, 17 января, у части жителей отсутствовало отопление.